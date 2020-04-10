Birleşmiş Milletler Barış Gücünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu personelin hafif semptomlar gösterdiği, COVid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edildiği ve yakın temasta bulunduğu kişilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (UNFICYP) Covid-19 riskini önlemek ve azaltmak için ilgili tüm protokollere sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak amacıyla yetkili mercilerle sıkı bir çalışma yürüttüğü de belirtildi.
BM Barış Gücü’nde ilk korona virüs vakası
10.04.2020 - 16:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıbrıs'ta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askeri personelinde ilk kez bir korona virüs vakasına rastlandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bm,
695523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695523.aspx
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