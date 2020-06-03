Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli sebeplerle ülkede bulunan yaklaşık 300 kadar Türk, konsolosluklara giderek tahliye uçuşu talep etti. İHA'ya video çekip gönderen Türkler bir an önce Türkiye’ye dönmek istediğini belirtti.



Olayların odağındaki Minneapolis şehrinde yaşayan Gözde Karagöz isimli Türk vatandaşı gözü yaşlı bir şekilde “Dışarı adım atamıyoruz. Evlerimize hapsolduk. En kısa zamanda sevdiklerimize kavuşmak istiyoruz. Ülkemi çok seviyorum. Umarım bize yardımcı olursunuz” diye çağrıda bulundu.



Göçmenlere yönelik ırkçılık vakalarının arttığını belirten Nilgün Cebelli de "THY’den bilet aldık. Haziran ayında uçuş yapılacağı söylendi ama onun da kesin olmadığı ifade edildi. Çok zor durumda olan kişiler var. Buraya gelip doğum yapmış ve dönemeyen kişiler var. Lütfen devletimiz THY’nin uçuşunu öne alsın" dedi.