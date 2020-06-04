Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkan Dr. Jerome Adams, Minneapolis’te öldürülen siyahi George Floyd için ülke çapında başlayan protesto gösterileri sebebiyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında "patlamalar" beklediklerini söyledi. Binlerce kişinin yer aldığı protesto gösterilerinde katılımcılar genelde maske kullansa da fiziki mesafenin korunamadığına dikkati çeken Adams "İnsanların kendilerine ve topluma zarar verecek şekilde yaptıkları gösterilerin, halk sağlığı üzerindeki sonuçları konusunda endişeliyim" dedi. Salgının gelir düzeyi düşük siyahi azınlık kesimi daha fazla etkilediğini vurgulayan Adams "Hastalığın yayılma şekline bakarak ileride salgında yeni artışlar ve 'potansiyel patlamalar' beklemek için her türlü sebep var" diye konuştu.

Adams, protestolardan sonra siyahi toplumu "eski yerine koyabilmek", Covid-19 pandemisinden ve ekonomik kapanmanın getirdiği zorluklardan kurtarabilmek için yapılacak çok iş olduğunu kaydetti. Ülkedeki sağlık yetkilileri, binlerce kişinin sokaklara indiği gösteriler sebebiyle ülkede düşüşe geçen vaka sayısının, özellikle göstericilerin büyük çoğunluğunu oluşturan, toplumun gelir düzeyi düşük kesimlerinde yeniden patlak verebileceği uyarısında bulunmuştu.

FLOYD'UN EŞİ: ADALET İSTİYORUZ

Öldürülen Floyd'un eşi Roxie Washington ve kızı Gianna ilk defa kameraların karşısına geçti. Göz yaşlarını tutmakta zorlanan Washington "Bizim elimizden neyi aldığınızı bilmenizi istiyorum. Onlar günün sonunda eve dönüp aileleriyle birlikte oluyorlar. Ama Gianna'nın artık bir babası yok. Onun büyüdüğünü göremeyecek. Mezuniyetine gelemeyecek, düğününde yanında olamayacak. Onun için adalet istiyorum. Çünkü o iyi biriydi” dedi.

ORDU DEVREYE GİRDİ

ABD'de 40'tan fazla şehirde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen olaylar sona ermedi. Bunun üzerine 100 bin Ulusal Muhafız aktif hâle getirilerek valilerin emrine verildi. Ulusal Muhafızlar Bürosu da, başkent Washington DC'de 1.300 askerin görev yaptığını ve birçok eyaletten 1.500 muhafızın daha şehre intikal ettiğini açıkladı. Pentagon da 82'nci Hava İndirme Tümeninin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeninin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1.600 askeri, tedbir maksatlı Washington bölgesinde konuşlandırdığını duyurdu.