Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkiye'nin TB2’leri savaşta devrim yapıyor" başlıklı yazıda, Türk TB2 SİHA'larının ucuz, etkili ve ölümcül olduğu belirtilerek, Türkiye'nin SİHA teknolojisinde öncü ülkelerden birisi hâline geldiği vurgulandı. Makalede Türk SİHA stratejisinin Orta Doğu'daki askerî güç dengesini önemli ölçüde Ankara lehine değiştirdiğine dikkat çekildi. TB2'nin, MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA'sı ile karşılaştırıldığı makalede şu ifadelere yer verildi: Reaper gibi Türk TB2 de 24 saatten fazla bir süre havada kalabiliyor, gözlemleyebiliyor ve hedeflere saldırabiliyor ancak Türkiye, SİHA'ları ile tamamen farklı bir strateji izliyor. Türk ordusu, savaş alanında TB2'yi Amerikalılardan çok daha radikal, daha yoğun ve büyük filolar hâlinde kullanıyor. Mesela Suriye'de, Türk SİHA filosu ciddi bir hava kuvvetlerine dönüştü. SİHA'lar Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askerî başarılar kazandırıyor. TB2, birçok avantajı birlikte sunuyor. Hedefi şaşmıyor, ucuz ve ölümcül. Bir Amerikan Reaper'ın maliyeti 16 milyon dolarken TB2'ninki sadece 6 milyon dolar. SİHA'lar, tamamen kontrol edilebilen ve hatta zırhları bile delebilecek MAM-L mini roketlerle donatılıyor. Düşük maliyeti sebebiyle bu tür drone'ler, daha az varlıklı ülkelerin büyük askerî güçlere kafa tutmalarını sağlıyor.