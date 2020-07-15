Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Covid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşletmelerin açılmasıyla tüketici harcamaları arttı

Raporda, tüketici harcamalarının birçok işletmenin yeniden açılmasıyla arttığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Araç satışlarındaki toparlanma ile yiyecek-içecek ve konut sektörlerindeki büyümenin öncülüğünde perakende satışlar tüm bölgelerde arttı. Dinlenme ve konaklama harcamaları iyileşme gösterdi ancak bir yıl önceki seviyelerinin çok altında kaldı. Bölgelerin çoğu imalat faaliyetinin çok düşük seviyelerden yükseldiğini bildirdi. Profesyonel ve ticari hizmetlere olan talep çoğu bölgede arttı ancak yine de zayıf kaldı."

Nakliye faaliyetlerinin de genel olarak arttığını kara ve hava yolu taşımacılığında kargo hacimlerinin yükseldiği belirtilen raporda, inşaat faaliyetlerinin baskı altında kalmaya devam ettiği ancak bazı bölgelerde toparlanma gösterdiği aktarıldı.

Ekonomik görünüm belirsizliğini sürdürdü

Raporda, ticari gayrimenkul faaliyetlerinin düşük seviyelerde kalmasına rağmen konut satışlarında ılımlı bir artış görüldüğü kaydedildi.

Tarım sektöründe finansal koşulların zayıf kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, enerji sektöründe ise faaliyetin sınırlı talep ve arz fazlası nedeniyle azaldığı bildirildi.

Raporda, "Ekonomik görünüm, görüşülen kişilerin Covid-19 pandemisinin ne kadar süreceği ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden dolayı oldukça belirsiz olmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

İstihdamda artış

Birçok işletmenin yeniden faaliyete geçmesiyle istihdamın da neredeyse tüm bölgelerde arttığına dikkat çekilen raporda, özellikle istihdam artışının dinlenme ve konaklama sektörlerinde olduğu aktarıldı.

Raporda, sağlık kaygıları, çocuk bakımı ihtiyaçları ve işsizlik yardımlarının yüksek olması nedeniyle çalışanları işe döndürmekte zorlanıldığı kaydedildi.

Genel olarak fiyatlarda düşük bir değişim olduğu belirtilen raporda, girdi ve satış fiyatlarının büyük ölçüde sabit kaldığı bildirildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 28-29 Temmuz'da yapılması planlanıyor.