Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ederken Avrupa ülkelerinden de endişe uyandıran koronavirüs verileri gelmeye devam ediyor.

Özellikle İspanya'dan gelen ikinci dalga haberlerinden sonra Avrupa'da koronavirüs alarmı verildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 922 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken, mevcut durumdan endişe duyan Fransa önlem alınmaması halinde İspanya ile sınırını kapatabileceği uyarısında bulundu.

İSPANYA'DA ALARM

Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre, yeni vakalarda hafta başından bu yana dikkati çeken yüksek seviyenin devam ettiği belirlendi.

Ülkede dün 971 olan Covid-19'da yeni vaka sayısı bugün 922 olarak verildi.

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Aragon (298), Katalonya (133), Madrid (107), Navarra (93) ve Endülüs (70) bölgeleri salgının en fazla görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

Bakanlık, PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 272 bin 421'e ulaştığını duyururken, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısını da son 24 saatte 3 artışla 28 bin 432 olarak güncelledi. Ülkede son bir haftada salgından 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KATALONYA'DAKİ DURUM

Öte yandan, İspanya'da Sağlık Bakanlığından farklı veriler veren Katalonya özerk yönetimi ise Covid-19'da son 24 saatte 1343 yeni vaka ve cenaze kayıtlarına göre 13 ölüm tespit edildiğini açıkladı. Bölgede Covid-19'dan 65 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni vakalardaki artış sebebiyle vatandaşlarına Katalonya'ya gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Katalonya'da Covid-19 vakalarındaki artışın ve kontrolsüzlüğün devam etmesi halinde İspanya-Fransa sınırını bir kez daha kapatabileceklerini söyleyen Castex, "Katalonya'daki durum, bozulmuş sağlık belirtileri göstermektedir. Fransız vatandaşlarına o bölgedeki durum düzelmedikçe oraya seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz." dedi.

Katalonya ile salgının tekrar yoğun görülmeye başladığı Madrid gibi bazı özerk yönetimlerde ek tedbirler alınırken, özellikle eğlence yerlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirileceği bildirildi.

Portekiz hükümeti, Covid-19'dan son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1712'ye çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 313 ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği bildirildi.

FRANSA'DAN ZORUNLU TEST

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 16 ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında Covid-19 testini zorunlu kıldı.

Yolcuların Fransa'ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya havalimanlarında teste tabi tutulmaları gerektiğini ifade eden Castex, testin Fransa'daki havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini, testi pozitif çıkan kişilerin ise karantina altında tutulmalarının zorunlu olacağını söyledi.

Castex, bu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

Başbakanlık, söz konusu 16 ülkenin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu bildirdi.

Fransızlara, salgının durumunun endişe oluşturması nedeniyle Katalonya'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden Castex, Fransa ile İspanya arasında seyahatlerin sayısını en aza düşürmek için Madrid ile görüşmelerin yapıldığını aktardı.

Fransa, halka Katalonya bölgesine seyahat etmeme tavsiyesinde bulunurken, Norveç de İspanya'dan dönenlere 10 günlük karantina uygulamasına geri dönüleceğini açıkladı.

Fransız yetkililer, ülkede salgının hızla yayılmasından endişe ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumuna göre son 3 haftada Kovid-19 vaka sayıları yüzde 66 arttı.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 182'ye, vaka sayısı ise 210 bin 972'ye yükseldi.

UZUN ZAMAN SONRA BİNİN ÜZERİNDE VAKA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 1130 artışla 212 bin 102'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede uzun aradan sonra günlük vaka sayısının ikinci kez bini geçtiği kaydedilen açıklamada, vaka sayılarındaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, salgının gidişatının da kötüye gittiğinin altı çizildi.

Son 24 saatte hastanelerde 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 30 bin 192'ye yükseldiği bildirilen açıklamada, Covid-19 nedeniyle 410'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 720 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ve iyileşenlerin sayısının 343 artarak 80 bin 815'e çıktığı aktarıldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, iki Avrupa Birliği (AB) ülkesi Romanya ve Bulgaristan'dan İtalya'ya gelenlere 14 günlük karantina uygulaması şartını öngören kararname çıkarttı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Speranza'nın son 14 gün içinde Romanya ve Bulgaristan'dan İtalya'ya gelenlere yönelik 14 günlük karantina gerektiren yeni kararnameyi imzaladığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, başkent Roma’nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesi’nde Romanya’dan gelen 2 hasta bakıcıda Covid-19'a rastlandığı bildirildi. Ülkede son bir haftadır 250’nin üzerinde seyretmeye başlayan günlük vaka artışına, dışarıdan gelenlerin de etkisi olduğu ifade ediliyor.

Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken dünya genelinden gelen koronavirüs rakamları da korku oluşturmaya devam ediyor.

Dünya genelinde bir günde kaydedilen vaka sayısında rekor artış yaşandı. Son 24 saatte 284 bin 196 yeni vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü salgın başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Son 24 saat içerisinde 284 binden fazla vaka tespit edildi.

En yüksek vakaların ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da yaşandığı açıklandı. Öte yandan 30 Nisan'dan bu yana günlük can kaybı sayısında da en yüksek sayı kaydedildi.