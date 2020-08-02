Yasak için yeni bir kararname imzalayacağını ya da acil durum yetkilerini kullanabileceğini ifade eden Trump “O yetkiye sahibim” dedi. Öte yandan Microsoft'un TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu açıklandı. 800 milyon aktif kullanıcısı bulunan TikTok'un, şahsi bilgileri Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyordu.
Trump: TikTok’u ABD'de yasaklayacağız
02.08.2020 - 07:09 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance şirketine ait video paylaşım platformu TikTok'u ülkede yasaklayacağını açıkladı.
Etiketler : tiktok,trump,abd,
722194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/722194.aspx
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