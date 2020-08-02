Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak için yeni bir kararname imzalayacağını ya da acil durum yetkilerini kullanabileceğini ifade eden Trump “O yetkiye sahibim” dedi. Öte yandan Microsoft'un TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu açıklandı. 800 milyon aktif kullanıcısı bulunan TikTok'un, şahsi bilgileri Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyordu.