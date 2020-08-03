Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Berlin’de yaklaşık 20 bin kişi “Özgürlük” sloganları ata ata başbakanlığın önüne yürüdü. Kalabalık, hükûmetin koronayı bahane ederek temel hak ve özgürlükleri kısıtladığını iddia etti. Polis, maske takmayan ve fiziki mesafe kurallarına uymayan eylemcilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken birçok kişi de yaralandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Saskia Esken “Binlerce ahmak maskesiz, mesafesiz ikinci dalgayı kutluyor. Bu kişiler pandemiye karşı başarılarımızı tehlikeye atıyor” diyerek tepki gösterdi.