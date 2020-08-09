Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık açıklamasında hayatını kaybeden 154 kişinden 25’inin kimliğinin tespit edilemediği ifade edildi. Bunun ardından Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), kimlik tespiti için Lübnan'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip göndereceğini duyurdu. Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock "Interpol'ün deneyimi ülke yetkililerine değerli yardım sağlayabilir ve Lübnan'a gerekli bütün yardımları sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi. Son olarak Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim, Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir ve eski Gümrükler Müdürü Şefik Mari'yi de gözaltına alındı. Söz konusu üç yetkilinin, beş saati aşkın süren sorgunun ardından gözaltına alındığına işaret edildi.

PROTESTOLARDA 1 POLİS ÖLDÜ

Bu arada Beyrut’taki protestolar şiddete dö-nüştü. Protestolar sırasında 1 polis memuru hayatını kaybederken, çıkan olaylarda yaralananların sayısı da 238’e yükseldi.