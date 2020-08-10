Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz halkı sokaklara dökmüş ancak koronavirüs salgını sebebiyle kalabalık gruplar bir süreliğine çekilmişti. Beyrut’ta meydana gelen, en az 158 kişinin öldüğü patlamanın ardından halk yeniden kalabalık gruplar hâlinde sokağa inmeye başladı. Şehitler Meydanı’nda başlayan ‘Öfke Günü’ protestoları büyüyor. Binlerce kişi, uzun senelerden beri yönetimi paylaşan siyasi grupların varlığını koruyan mezhep eksenli yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhine slogan attı. Meclis binasına yürümek isteyen eylemciler, biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi. Gün boyu süren protestolar sırasında bazı dükkânlarla bölgedeki bir kamyon ateşe verildi. Lübnan İç Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin, gösteri alanında yer alan Le Gray Hoteline sığınan bazı vatandaşları çıkarmaya çalıştığı sırada provokatörlerce otel içinde gerginlik çıkarıldığı belirtildi. Lübnan Emniyet Müdürlüğü, göstericiler sırasında bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 70’inin yaralandığı açıkladı. Olaylarda 20 kişi gözaltına alındı. Lübnan Kızılhaç Örgütü ise gösterilerde 238 kişinin yaralandığını açıkladı.

EMEKLİ SUBAYLAR DEVREDE

Eylemler sürerken Eşrefiye bölgesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı binasına bir grup emekli subay baskın yaptı. Güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalmadan Dışişleri Bakanlığı binasına giren emekli subaylar “Beyrut silahsızlandırılmış bir şehir olacak”, “Beyrut devrim şehridir” sloganları attı. Binayı devrim karargâhı yapacaklarını belirten göstericiler, Cumhurbaşkanı Avn ve damadı eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil’in Bakanlık’taki fotoğraflarını indirerek ateşe verdi.

EKİMDEN BERİ TEPKİLİLER

Askerlerin ikna etmek için saatlerce uğraştığı göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasından ayrıldı. Ekonomi ve Çevre ile Enerji Bakanlığı binaları da basıldı. Göstericiler, ofislere zarar verdi. Göstericiler, Bankalar Birliği binasına da girdi. Ülkede geçen sene ekim ayından bu yana ekonomik kriz sebebiyle pek çok gösteri düzenlenmişti ancak bakanlık binaları ilk defa basıldı. Emniyet güçleri, ordunun takviyesiyle bakanlık binalarını koruma altına aldı.

ÖZÜR DİLEYİP GÖREVİ BIRAKTI

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükûmetteki görevinden istifa etti. Abdussamed, yaptığı televizyon konuşmasında “Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı’ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükûmetteki görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAYI, BEŞE YÜKSELDİ

Öte yandan ülkenin resmî haber ajansı NNA, milletvekili Nime Efram’ın da Beyrut’u sarsan şiddetli patlamaya tepki olarak istifa ettiğini aktardı. Böylece Lübnan’da Beyrut Limanı‘ndaki patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı beşe yükseldi.