Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültürler arası lise değişim programları organize eden ISEWorld’ün seçmelerinde gösterdiği başarıyla Kanada’da lise eğitimine devam eden TED Rönesans öğrencisi Mehmet İrtiş, geçtiğimiz günlerde gönüllü ailesiyle kano yapmak için Shubie kanalına gitti. İrtiş, Halifax bölgesinden gelen bir çiftin kano yaparken aniden alabora olduğunu ve suya düştüklerini gördü. Can yelekleri olmasına rağmen yüzemediklerinden endişeye kapılan çifti fark eden Mehmet İrtiş, hiç tereddüt etmeden onları kurtarmak için suya atladı. Aileyi ve kanolarını sudan çıkaran Mehmet, etrafta bulunanlardan takdir ve övgü topladı. Gencin gönüllü ailesinden Tony Dorian, pandemi süreci de dâhil 2,5 senedir birlikte yaşadıklarını, Mehmet İrtiş’in artık ailenin gerçek bir parçası olduğunu aktardı. Aile, İrtiş ile gurur duyduklarını ifade etti.