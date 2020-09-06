Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'daki Şii din adamlarından ve Hizbullah örgütünün ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Lübnan'a yeni işgalci olarak geldiğini" söyledi.

ŞEFKATLİ ÜLKE DEĞİL

Şeyh Tufeyli, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından ülkeyi iki defa ziyaret eden Macron'un Lübnan'a yönelik yaklaşımını değerlendirdi. Hiç kimsenin Macron'u şefkatli görmemesi uyarısında bulunan Şeyh Tufeyli "Fransa'yı Hristiyanlar için şefkatli ülke olarak görenler veya İran'ı Şiiler için şefkatli ülke olarak görenler çok yanlış görüyordur" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yöneticilerin Macron'a karşı tutumlarını da eleştiren Şeyh Tufeyli, şunları kaydetti: Lübnan'daki siyasi kesimin tümü Macron'a boyun eğdi. Eğer ülkede toplumsal, ekonomik ve güvenlik alanlarını yıkan bir felaket var düşüncesiyle buna başvurmuşsanız, bu yıkıma yol açan sizlersiniz. (Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız komutanı General) Henri Gouraud ülkeleri işgal için gelmişti, Macron da şu anda aynı düşünceyle yeni işgalci olarak geliyor.

Şeyh Tufeyli, Beyrut'taki korkunç patlamanın ardından istifa eden Hassan Diyab'ın yerine Mustafa Edib'in hükûmeti kurmakla görevlendirilmesini ise Lübnanlı siyasi partilerin hiç rolü olmayan bir gelişme olarak yorumladı.