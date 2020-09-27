Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı yeni bir tahrik içeren saldırı düzenledi. Özellikle sivilleri hedef alan hain saldırıda, basın mensupları da neredeyse canından oluyordu. Gerilim bölgesinde sahada görev yapan AA ekibine Ermeni birliklerinden roketlerle atışlar gerçekleştirildi.

AA EKİBİNE ROKETLİ SALDIRI

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi saldırıdan son anda kurtuldu. AA ekibi askeri araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırıda bölgede ağır hasar oluştu.