Irak’ta roketli saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda kullanılan 2 Katyuşa roketinin havalimanı çevresinde bulunan evlere isabet etmesi sonucu 2’si kadın, 3’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, saldırının havalimanı yakınlarında bulunan el-Cihat bölgesinden gerçekleştirildiği aktarılırken, 3 evin hasar gördüğü ifade edildi.
Saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, el-Cihat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin gözaltına alınması talimatını verdi.
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
28.09.2020 - 20:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen roketli saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Irak’ta roketli saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda kullanılan 2 Katyuşa roketinin havalimanı çevresinde bulunan evlere isabet etmesi sonucu 2’si kadın, 3’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, saldırının havalimanı yakınlarında bulunan el-Cihat bölgesinden gerçekleştirildiği aktarılırken, 3 evin hasar gördüğü ifade edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bağdat Uluslararası Havalimanı,roketli saldırı,
735140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735140.aspx
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