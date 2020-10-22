Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan'da ekonomik kriz nedeniyle dün geçici hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi. Başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler sırasında Sudanlılar, ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi girişimini protesto etti. Protestocular, ülkelerinin ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için tüm girişimleri reddettiklerini vurgulayarak, İsrail bayrağını ateşe verdi.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu sürece dahil olabileceği öne sürülmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israil Hayom gazetesi dün Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından Hartum yönetiminin Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldığını iddia etmişti.

Sudan’ın parasını Prens Selman ödemiş ABD’nin Sudan’ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için istediği 335 milyon dolar tazminatı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ödediği öne sürüldü. Mısır ve Suudi Arabistan kaynakları iddiayı doğruladı.