Restoran, her masa için ayrı naylondan kubbe yaptırdı. Böylelikle müşteriler, gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyebiliyor. Restoran yetkilileri “Covid-19 sebebiyle yeni çalışma düzenimiz böyle. Bu kubbeler sayesinde müşteriler arasında fiziki mesafe korunuyor. Onlar kalktıktan sonra da masaları sterilize ediyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli” diyor.
Kubbeli pandemi lokantası
23.10.2020 - 03:54 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada’nın Toronto şehrinde yer alan “Against the Grain Urban Tavern” adlı bir restoran, müşterilerini hem koronavirüsten hem de soğuk havadan korumak için ilginç bir çalışmaya imza attı.
Etiketler : kanada,
741026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741026.aspx
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