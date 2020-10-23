Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Restoran, her masa için ayrı naylondan kubbe yaptırdı. Böylelikle müşteriler, gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyebiliyor. Restoran yetkilileri “Covid-19 sebebiyle yeni çalışma düzenimiz böyle. Bu kubbeler sayesinde müşteriler arasında fiziki mesafe korunuyor. Onlar kalktıktan sonra da masaları sterilize ediyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli” diyor.