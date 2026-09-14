Suriye'de akaryakıt zamlarına tepki! Halk sokaklara çıktı

Suriye'nin Halep, Deyrizor, Haseke ve İdlib illerinde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar protesto edildi. Göstericiler bazı yolları trafiğe kapatıp lastik yakarken, hükümetten zam kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Suriye'nin farklı bölgelerinde hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaptığı zamlar protesto edildi.

Enerji Bakanlığının benzine yüzde 28, dizele yüzde 40 ve ev tipi tüpgaza yüzde 8,8 oranında zam yapmasının ardından Halep, Deyrizor, Haseke ve İdlib illerinde halk sokağa çıktı.

Zam kararının yeniden gözden geçirilmesini isteyen protestocular, bazı yolları trafiğe kapatarak lastik yaktı.

Yeni düzenlemeyle dizelin fiyatı 125 Suriye lirasından 175 liraya, benzinin fiyatı 152 liradan 195 liraya, ev tipi tüpgazın fiyatı ise 147 liradan 160 liraya yükseldi.

HÜKÜMET ZAMLARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Suriye Enformasyon Bakanlığı Yabancı Medya Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artışın gerekçesi olarak küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma, rafinaj kapasitesi üzerindeki baskı ve ithalata yüksek bağımlılık gösterildi.

Bakanlık verilerine göre, ithal petrol ürünleri ve doğal gazın temin maliyeti günlük yaklaşık 25,2 milyon dolara, aylık ise 755,6 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada, Suriye'nin günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varil olduğu belirtildi. Ancak üretilen petrolün yüzde 75'inden fazlasının ağır ham petrol olması nedeniyle mevcut rafinerilerin iç piyasanın ihtiyaç duyduğu ürün karmasını karşılayamadığı ifade edildi.

BANİYAS RAFİNERİSİ İÇİN KAPASİTE ARTIRMA HEDEFİ

Bu kapsamda Baniyas Rafinerisi'nde kapsamlı bakım ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından rafinerinin kapasitesinin günlük 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca yeni akaryakıt fiyatlarının kalıcı olmadığını vurguladı. Açıklamada, fiyatlandırma mekanizmasının maliyetlerdeki değişimleri her iki yönde de yansıtacak şekilde tasarlandığı, uluslararası maliyetlerin düşmesi halinde fiyatların yeniden düşürüleceği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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