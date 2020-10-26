Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, halkı cephede savaşmaya davet ederek canlı kalkan oluşturma çabasına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve yönetimini, savaştan sonra ağır bir savaş suçları faturası beklediğini söyledi. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya, Paşinyan yönetiminin uygulamalarının “savaş suçu” olduğuna dikkat çekerek, “15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif kullanılması uluslararası hukuk bakımından suç teşkil ediyor. Üstelik bunu bir övünç kaynağı gibi paylaşıyor” ifadesini kullandı.

Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yelda Ongun, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırarak hem cephedeki başarısızlıklarının hem de işgal politikalarının üzerini örtmeye çalıştığını söyledi.

Ermenistan’ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini belirten Ongun “Paşinyan’ın, Ermeni halkını cepheye davet etmesi, kendisini mağdur, Azerbaycan’ı saldırgan gösterip, dünya kamuoyunu arkasına almaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Bu yolla Paşinyan’ın, Azerbaycan’ı sivil kayıplardan sorumlu tutma çabası içinde olduğunu söylemek mümkün” diye konuştu.

TOBB Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İsmail Safi de “Ermenistan, füzelerle sivil yerleşim yerlerine saldırarak onlarca masum sivili katlediyor, tartışmasız bir savaş suçu işliyor” dedi.

Öte yandan Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'a Suriye ve Irak'tan getirdiği PKK'lı teröristlere, Azerbaycan askeri üniforması giydirdiği istihbarat kaynaklarınca belirlendi.