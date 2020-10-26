Rusya'da dün yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi. Dikkatsiz bir kamyonet şoförü, aniden yola çıkınca olanlar oldu. Merdiven taşıyan başka bir kamyonet ise aniden önüne çıkan kamyonete çarptı. Merdiven taşıyan kamyonetin sürücüsü frene bassa da kazaya engel olamadı. Feci kazada kamyonetin üzerinde bulunan merdiven, sol camdan içeri girerek şoföre isabet etti. Kaza anı ise araç içi kamerasına anbean yansıdı.
Rusya’da feci trafik kazası
26.10.2020 - 17:33 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da dikkatsiz sürücü aniden yola çıkınca kamyonetle çarpıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,
741903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741903.aspx
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