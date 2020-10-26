Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da dün yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi. Dikkatsiz bir kamyonet şoförü, aniden yola çıkınca olanlar oldu. Merdiven taşıyan başka bir kamyonet ise aniden önüne çıkan kamyonete çarptı. Merdiven taşıyan kamyonetin sürücüsü frene bassa da kazaya engel olamadı. Feci kazada kamyonetin üzerinde bulunan merdiven, sol camdan içeri girerek şoföre isabet etti. Kaza anı ise araç içi kamerasına anbean yansıdı.