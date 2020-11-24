Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarkozy hakkında ülkenin en zengin kadını L'Oreal'ın vârisi Liliane Bettencourt tarafından 2007 başkanlık kampanyasının kanun dışı finansmanı şüphesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog'un, 2014 yılında soruşturma hakkında bilgi sızdırması karşılığında sulh hâkimi Gilbert Azibert'e Monako'da bir iş vadettiğinden şüpheleniliyor. Sarkozy, avukatı Herzog ve sulh hâkimi Azibert'le birlikte yargılanıyor. Sarkozy ve diğerleri on yıla kadar hapis ve bir milyon avro para cezasıyla karşı karşıya. Duruşmaların en geç 10 Aralık'ta başlaması planlanıyor. Fransa'da ilk defa eski bir cumhurbaşkanı yolsuzluktan yargılanıyor. Sarkozy'nin selefi Jacques Chirac, 2011 yılında kamu parasını kötüye kullanmaktan, güven ihlali ve çıkar çatışmasından suçlu bulundu ve 1995'ten 2007'ye kadar Paris Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca yaptığı eylemler sebebiyle iki sene ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.