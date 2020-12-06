Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump’ın Somali'de ABD askerlerinin bir kısmının gelecek yıla kadar geri çekilmesi yönünde emir verdiği aktarıldı. Pentagon yetkilileri, kaç askerin geri çekileceği konusunda tam bir sayı vermezken ABD, Somali’de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab’a karşı verilen mücadele kapsamında daha önce yaklaşık 700 askerini Somali’ye göndermişti. Çekilmeyle ilgili detaylar güvenlik gerekçesiyle paylaşılmazken, Somali'de kalan ABD askerlerinin ise başkent Mogadişu'da görev yapacağı belirtildi.