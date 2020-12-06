ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump’ın Somali'de ABD askerlerinin bir kısmının gelecek yıla kadar geri çekilmesi yönünde emir verdiği aktarıldı. Pentagon yetkilileri, kaç askerin geri çekileceği konusunda tam bir sayı vermezken ABD, Somali’de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab’a karşı verilen mücadele kapsamında daha önce yaklaşık 700 askerini Somali’ye göndermişti. Çekilmeyle ilgili detaylar güvenlik gerekçesiyle paylaşılmazken, Somali'de kalan ABD askerlerinin ise başkent Mogadişu'da görev yapacağı belirtildi.
ABD, Somali'deki güçlerini azaltıyor
06.12.2020 - 03:32 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 03:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında yapacağı görev devir teslimine az bir süre kala önemli kararlar vermeye devam ediyor.
Etiketler : abd,abd somali,
751291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751291.aspx
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