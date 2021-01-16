Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre dünya genelinde virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 2 milyon 9 bin 393’e ulaştı. Toplam vaka ise 93 milyon 857 bin 589 olarak kayıtlara geçti. Virüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 397.994 ölümle ABD'de kaydedildi. Bu ülkeyi 207.160 kişi ile Brezilya takip etti. Ardından gelen Hindistan’da da 151.954 kişi can verdi. Türkiye'de ise 14 Ocak itibarıyla 23.495 kişi vefat etti. Öte yandan Almanya’da koronavirüs vakaları iki milyon barajını aştı. Ülkede şu ana kadar korona olanların sayısı 2 milyon 4 bin 11’e ulaştı. Virüsten toplamda 45 bin 492 kişi hayatını kaybetti. 1 milyon 641 bin 200 Alman vatandaşı ise hastalığı atlatmayı başardı. Aktif koronavirüs taşıyanların sayısının 314.764 olduğu belirtildi. Robert Koch Enstitüsü, 5.164 kişinin tedavi gördüğü yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 83 olduğunu aktardı. Bu arada, 27 Aralık’tan bu yana 842.455 kişiye aşı yapıldı.