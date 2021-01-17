Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yeni başkanı, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet oldu. CDU'nun 33. olağan kurultayı, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ilk kez elektronik oylama yoluyla gerçekleştirildi. Berlin Fuar Merkezinde “Ne yapıyorsak yarın için yapıyoruz” sloganıyla başlayan ve iki gün süren kurultayda 1.001 delege oylarını dijital ortamda kullanarak yeni başkanını seçti.

22 OCAK'TA ONAYLANACAK

Üç başkan adayının yarıştığı seçimlerin ikinci gününde adaylara 15'er dakikalık konuşma imkânı verilerek seçim öncesi delegelere hitap etme fırsatı tanındı. İlk turda her üç aday da gereken mutlak çoğunluk oylarını alamadı. Laschet ikinci turda 521 oy alırken, Friedrich Merz ise 466 oyda kaldı. Oylama uzaktan elektronik sistemle yapıldığı için oylamanın onayı ise 22 Ocak'ta yapılarak resmiyet kazanacak. Yeni başkan, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olabileceği gibi başbakan adayını da belirleyebilecek.

DERNEK TOPLANTILARINA KATILDI

Şu anda, Türk nüfusunun en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin başbakanı olan Laschet, 2010'lu yıllarda eyaletinin uyum bakanlığını da yaptı. Bu süreçte Türk kökenli Almanlar ve göçmenlerle yakından çalışma imkânı bulan Laschet, Türk toplumuyla yakından ilgilenmesi ve derneklerin toplantılarına katılması sebebiyle "Türk dostu" diye biliniyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği için önceki federal hükûmetlerin verdiği sözlere bağlı kalınması gerektiğini savunan Laschet, Türkiye'nin AB üyelik sürecine son verilmesine de karşı çıkıyor.