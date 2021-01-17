Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 645 kişinin enfekte olduğu, 1531 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 12 bin 944'e, vakaların 608 bin 232'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 569 bin 429'a çıktığı belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişide virüs tespit edildiği, 146 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 323'e, vaka sayısının 364 bin 929'a yükseldiği bilgisi verilen açıklamada 356 bin 687 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.