Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için öncelikli yeni tip koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarına son verdi. Enstitüden yapılan açıklamada, geliştirdikleri aşı adayının uygulandığı kişilerin hastalığı atlatan ya da Pfizer-Biontech gibi izin verilen Covid-19 aşılarının yapıldığı kişilere göre daha az antikor geliştirdiği kaydedildi. Kızamık aşısı baz alınarak geliştirilen Covid-19 aşı çalışmasının, ilk klinik deneylerde yeterli etkinlik sağlanamadığı gerekçesiyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, henüz ilk aşamalarda olan diğer Covid-19 aşı çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Diğer yandan, ülkede korona aşısı geliştirmeye çalışan Sanofi Laboratuvarı, beklenenden kötü sonuçlar alındığı için aşılarının 2021 yılı sonuna kadar yetişmeyeceğini açıklamıştı.