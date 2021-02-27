Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ediyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkenin en büyük kentti Auckland'de kaynağı bilinmeyen 1 koronavirüs vakası tespit edildiğini, bu nedenle Pazar gününden itibaren kentin 7 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu. Ardern, ülkenin geri kalanında seviye 2 kısıtlamalarının uygulanacağını belirtti.

Öte yandan, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Auckland kenti, Şubat ayının ortasında 3 kişilik bir ailede koronavirüsün İngiliz mutasyonunun tespit edilmesinin ardından 3 günlüğüne karantinaya alınmıştı.

Ülkede koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 2372'ye yükselirken, 26 ölüm kaydedildi. Toplam 2280 virüsü yenerek iyileşirken, aktif vaka sayısı 66 olarak açıklandı.