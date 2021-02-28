Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 7 bin 890 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 336’ya yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 70 bin 45 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 248 bin 400 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 123 bin 891 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.08 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 827 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 686 olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 5 milyon 880 bin 213 kişi aşılanırken, 2 milyon 5 bin 662 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.