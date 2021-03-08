İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 124 bin 501'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 177 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 218 bin 520'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 22,2 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1,1 milyon kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 82 can kaybı
08.03.2021 - 00:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 82 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 124 bin 501'e yükseldi.
Etiketler : İngiltere,
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