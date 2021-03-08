Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 124 bin 501'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 177 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 218 bin 520'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 22,2 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1,1 milyon kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.