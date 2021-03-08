Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’un tarihî Irak ziyareti sürüyor. Bağdat, Necef ve Musul’da bir dizi görüşme ve ayin gerçekleştiren Papa, bugün temaslarını sonlandırarak Vatikan’a dönecek. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, 5 Mart’ta başlayan ve tarihte ilk olma özelliği taşıyan ziyareti gazetemize değerlendirdi. Salihi, Papa’nın ziyaret ve temas zincirinin önemli mesajlar taşıdığını kaydederek, özel anlamı olduğuna dikkat çekti. Erşat Salihi, şunları söyledi:

DEAŞ PROJENİN PARÇASIYDI

Avrupa ve ABD’nin Musul’da Özerk Hıristiyan bölge planı yaptığını biliyoruz. Papa Franciscus aynı kapsamda bölgeye geldi ve tüm dünyaya yaptığı ziyaret ve ayinlerle mesaj verdi. Papa, Irak’a ajandasında Hıristiyan Ninova Özerk Bölge projesi ile geldi. 2014 yılında DEAŞ’ın Musul’a girişi de aynı projenin bir yansıması olarak görülmeli. DEAŞ bahanesi ile bölgenin hafızası silindi. Musul ve çevresi harabeye çevrildi. İnsanlar yüzde 70-80 oranında sürüldü. Yeni bir duruma hazır hâle getirildi.

BÖLGE TAKSİMİ YAPILDI

Musul sınırları içerisinde yer alan El-Koş, Daşika, Tilkef, Hamdaniye, Bartalla şehirleri ile Duhok bölgesinden İmadiye ABD ve NATO himayesinde kurulacak Hıristiyan Özerk Bölge haritasının yerleşim birimleri olarak belirlendi. Bu bölgelere Bağdat, Necef, Basra, Tikrit, Kerkük gibi Irak’ın farklı şehirlerinde yaşayan Hıristiyanlar taşınacak. Irak’ta yaşayan Katoliklerle birlikte Şebek, Süryani ve Ermenilerle birlikte Ezidiler de bu alanda bu Ninova Özerk Bölgesi olarak adlandırılan alana yerleştirilecek.

NECEF-KUM TARTIŞMASI ALEVLENDİRİLECEK

Orta Doğu, Avrasya Asya Pasifik Araştırma Merkezi (ODAP) Başkanı Ali Semin de Papa’nın Necef ziyaretinin Tahran’a yönelik taktik niteliği taşıdığını ve yüzlerce yıldır var olan İran-Kum Irak- Necef çekişmesini alevlendirme amacı güttüğünü söyledi. Papa’nın ziyaretinin yakın orta ve uzak vadeli sonuçları olacağını kaydeden Semin, ziyaretin sürdüğü saatlerde Kazımi’nin Tahran tarafından arandığını ve ‘ABD askerlerini çeksin’ mesajı verildiğine dikkat çekti. Semin "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından aranan Kazımi’ye 'Irak’ın iç işlerine kimse karışmasın' denildi. Bu tepkinin esas kaynağının Hamaney’in duyduğu rahatsızlık olduğunu çok net söyleyebiliriz. Zira Papa’nın Necef’te Sistani’yi ziyareti İran’ın ‘Şii velayet makamı Necef değil biziz’ açıklamasına sevk etti. Bununla birlikte Necef, Batı’ya karşı ılımlı duruşu ve iş birliğine yakınlığı Tahran’ı ziyaret eden bir diğer husus. Papa’nın Irak ziyaretinde verdiği mesajlardan birisi de dinler arası diyalogdan ziyade mezhepler arası köprüler inşa stratejisinin devamı olarak görülmelidir. Yani Şiiler ve Katolik dünyası arasında bir ilişki tesis ediliyor" diye konuştu.