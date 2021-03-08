Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Ünlü iş adamı Elon Musk, şirketi Tesla’nın hisselerinin düşmesi sebebiyle bir haftada 27 milyar dolar kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre martın ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 15 değer kaybetmesi sebebiyle SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk’ın serveti cuma günü 157 milyar dolara düştü. Musk bununla dünyanın en zengin kişisi olma unvanını da Amazon kurucusu Jeff Bezos’a kaptırdı. Bezos’la Musk’ın servetleri arasında 20 milyar dolar fark oluştu. Aylardır birincilik bu ikisi arasında gidip geliyor. Tesla’nın hisselerinde ocak ayındaki zirveden sonra yüzde 32’lik düşüş oldu. Bu arada Amazon hisselerinde de az da olsa artış meydana geldi.