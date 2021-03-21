Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Spot ismi verilen köpek şeklindeki robot, üzerindeki kamera vasıtasıyla doktorlara, doğrudan temas etmeden hastaları görme imkanı sunuyor. Hayati bulguları değerlendirebilen robot, burundan süprüntü örnekleri alma veya intravenöz kateter yerleştirme gibi küçük tıbbi müdahalelerde de bulunabiliyor. Araştırmacılar, robotu Boston’da Brigham & Kadın Hastanesi’nde 40 hasta üzerinde denedi. Hastalar genelde robotu yadırgamadı ve memnuniyetle karşıladı. Robotun üzerindeki tablet bilgisayar, eş zamanlı videolarla doktor ve hemşirelerin hastayla doğrudan görüşmelerini sağlıyor. Boston Dynamic'de robot uzmanı Marco da Silva, "Bir robot yapmak birkaç ay sürüyor" dedi. Robota hastaları değerlendirme kabiliyeti verilmesi için ihtiyaç duyulan özel yazılım ve değişiklikler de bir 6 hafta daha gerektiriyor. Robotun fiyatı 74.500 dolardan başlıyor. Robota isteğe bağlı olarak ilave özellikler de verilebiliyor. Bu ek özelliklerin her biri de 20.00 dolara yapılıyor.