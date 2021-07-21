Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın Huzistan eyaletinde barajların kuruması sonucu su kesintileri yaşandı. Bunun üzerine eyalete bağlı Ahvaz, Mahşer, İze, Hurremşehr, Susengerd şehirlerinde halk ayaklandı. Vatandaşlar, rejim karşıtı gösteriler düzenledi. Kalabalık, kesinti sebebiyle İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef aldı. Polis ise kalabalığa müdahale etti. Susengerd şehrindeki eylemlerde olayın dozu artınca kan aktı. Protestuclar bir tankı ateşe verdi. Ellerinde silah bulunan bazı göstericiler, güvenlik güçlerine ateş açtı. Bir polis ölürken bir polise de yaralandı. Çıkan çatışmada 2 gösterci de hayatından oldu. Toplam 4 kişinin öldüğü eylemler sürüyor.



Vatandaşlar tepki gösterdi: İranlı kadın Türk bayrağını yırttı Büyükçekmece’de Türk bayrağını yırtan İranlı bir kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Irak ve İran arasındaki su krizi büyüyor Irak hükümeti, doğu bölgelerindeki suların İran tarafından kesilmesi üzerine uluslararası makamlara başvuracağı uyarısında bulundu.