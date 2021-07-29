Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, kıta genelinde 820 milyon koronavirüs aşısına ihtiyaç duyulurken bunun sadece 82 milyonunun kendilerine ulaştığını belirtti.

Moeti, "Afrika'ya aşı temininde tünelin sonunda bir ışık var ama bu söndürülmemeli." dedi.

KITANIN SADECE YÜZDE 2'Sİ TAMAMEN AŞILANDI

1,3 milyarı aşan nüfusuyla kıtanın yüzde 2'sinin tamamen aşılanabildiğini kaydeden Moeti, yeterli aşının temin edilememesi durumunda vakaların artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Afrika'da, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 642 bini aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 599'a çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 162 bini geçti Afrika'da koronavirüs sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bini geçtiği duyuruldu.

Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 6 milyondan fazla Afrika'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 6 milyon 291 bini geçti. En fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da...