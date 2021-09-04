Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients ile dün yapılan toplantıda, Pfizer-BioNTech dışındaki Moderna ve Johnson and Johnson gibi aşı firmalarının, "yeterli veri sunmadıkları" için üçüncü doz aşı onaylarının gecikebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bir yetkili, Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz aşısının 20 Eylül'e yetişmesinin muhtemel olduğunu, tatmin edici düzeyde veri üretemeyen Moderna'nın onayının ise FDA tarafından ekim ayına ertelenebileceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Chris Meagher, aşıların üçüncü dozlarının uygulanması öncesinde CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesine (ACIP) atıfta bulunarak, "FDA tarafından tam bir inceleme ve onay ve ACIP tarafından bir tavsiye bekliyoruz." dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILAR 20 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ağustos'ta, ülkede hızla yayılan ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatan virüsün daha bulaşıcı Delta varyantına ve gelecekteki varyantlara karşı üçüncü doz destek aşılarına 20 Eylül'de başlanacağını duyurmuştu.

Ülkenin en iyi bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci de dün gazetecilere verdiği demeçte, Amerikalıların hepsinin Covid-19'a karşı tam olarak aşılanmış sayılmak için üçüncü doz mRNA aşısı almaları gerekeceğine inandığını söylemişti.