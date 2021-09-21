Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin koronavirüs ile zorlu mücadelesi devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 292 bini geçti.

Hindistan'da görülen Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayıları artışa geçtiği gözlemlendi.

DÜNYADA COVİD-19'DAN EN ÇOK ÖLÜM

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 516 artarak 676 bin 286 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı ile ABD hala dünyada en çok koronavirüsten ölüm vakası görülen ülke konumunda.

California, 4 milyon 644 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 949 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 528 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 19 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 62 bin 71, New York'ta 54 bin 927 olarak kayıtlara geçti.

181 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 65'ine ise iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 212 milyon 35 binden fazla kişiye ilk doz, 181 milyon 728 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

ABD'den Meksika'ya aşı desteği Meksika Başkanı Obrador, ABD’nin ülkelerine 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.

ABD'li ilaç devine 2.1 milyar dolarlık ceza! İlaç üreticisi ABD'li JohnsonJohnson'ın bebek pudralarında zehirli asbest kullanımına ilişkin 2,1 milyar dolarlık ceza, mahkeme tarafından onaylandı.