Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarı yayımladı. Bakanlık, bu ülkenin durumunun "Kategori 4-Seyahat Etmeyin" olarak güncellediğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uyarıya Covid-19 salgınının yanı sıra Rusya'nın artan tehdidi, bazı bölgelerde artan sivil huzursuzluk ve suç riski gerekçe gösterildi.

Dışişleri Bakanlığının ülkeye yönelik değerlendirmesine yer verilen açıklamada "ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberlerin farkında olmalıdır. ABD vatandaşlarına ayrıca özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'da güvenlik şartlarının belirsiz olduğu ve çok az farkla bozulabileceği hatırlatılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya gitmek durumunda olan ABD vatandaşlarına ise Rus askeri harekatının ihtimal olabileceği bölgelerde ve Rusya'nın kontrolü altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk gibi bölgelerde konsolosluk hizmetlerinin de ciddi şekilde etkilendiği uyarısı yapıldı.

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