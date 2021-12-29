Türkiye Gazetesi

Hollanda-Belçika sınırı üzerinde bulunan ve karmaşık sınır çizgileriyle bilinen Baarle kasabasının Belçika tarafında sadece havai fişek satılan mağazalar açıldı. Yılbaşı gecesi atmak için havai fişek satın almak isteyen yüzlerce Hollandalı bu mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hollanda'nın birçok yerinden araçlarıyla gelenler için kasabadaki bazı tarlalar geçici olarak park yerine dönüştürüldü.



POLİS SINIRDA NÖBET TUTUYOR

Hollanda polisi, ülkeye havai fişek sokulmasını engellemek amacıyla sınır yollarında kontroller yaptı. Ancak buna rağmen ülkeye son günlerde tonlarca havai fişek sokuldu.



GEÇEN YIL YASAKLANDI

Hollanda'da 2020 yılında havai fişeklerin birçok türü tehlikeli oldukları gerekçesiyle yasaklanmıştı. Hollandalıların izin verilen türlerden yılda 25 kilogram havai fişeği ülkeye sokmasına izin veriliyor.



AMAÇ: HASTANELERİN YÜKÜNÜ AZALTMAK

Bu yılbaşı için Hollanda hükümeti havai fişek atılmasını yasakladı. Covid-19 salgınında vakaların ciddi artış gösterdiği ülkede hastanelerin yükünün yanık vakaları nedeniyle yılbaşı gecesi artması istenmiyor. 2019'un bitimindeki yılbaşında 1300 kişi havai fişeklerden kaynaklanan yanık gibi yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvurmuştu.



Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti Hollanda’da hükümet, Covid-19 vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verdi.



Rusya’da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu Rusya’nın güney bölgesinden yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler nedeniyle çıkan orman yangınları nedeniyle 5 bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü.

