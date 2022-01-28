Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Israel Today gazetesine verdiği demeçte Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirterek, "Ben sağ kesimindenim ve duruşlarım değişmedi. Hala Filistin devletinin kurulmasına karşıyım ve devletimizi savunmaya devam ediyorum." açıklamasında bulundu.

“OSLO ANLAŞMASI DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK”

Filistin yönetimindeki herhangi bir liderle bir araya gelmeyeceğini söyleyen Bennett, Filistin devleti için siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini belirtti.

Kabinesindeki dışişleri ve savunma bakanların Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmeleri işaret eden Bennett, "Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok" dedi. Ayrıca Oslo Anlaşması’yla da ilgili açıklamalarda bulunan Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." sözlerine yer verdi.

OSLO ANLAŞMASI NEDİR?

Filistin ve İsrail arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı. Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'nın artık "öldüğünü" söylemişti.