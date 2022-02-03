Türkiye Gazetesi

Taliban geçtiğimiz Ağustos ayında Afganistan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetini devirerek, ülkeye yeniden egemen olmuştu.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban mensuplarının lunaparklarda eğlendiği görüntüler basına yansımıştı.

TALİBAN SÖZCÜSÜ KARARI DUYURDU

Görüntülerde, Taliban birliklerinin çarpışan arabalarda ve diğer araçlarda eğlenirken silahlarını ateşlediği görülüyordu.

"SİLAH, ASKERİ ÜNİFORMA VE ARAÇLARLA GEÇİŞE İZİN YOK"

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İslam Emirliği mücahitlerinin eğlence parklarına silah, askeri üniforma ve araçlarla girmesine izin verilmiyor. Mücahitler, eğlence parklarının tüm kural ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür." dedi.

Batı'dan Taliban bildirisi: İnsan haklarını ihlal etmeyin Taliban heyeti, 23-25 Ocak tarihleri arasında Norveç’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Oslo’da ABD ve AB temsilcileriyle bir araya geldi.

Taliban'dan Afgan mültecilere 'eve dönün' çağrısı Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede güvenlik ve huzurun tesis edildiğini, mülteci durumundaki Afganların yurtlarına geri dönebileceklerini söyledi.