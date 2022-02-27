Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 4. gününde kayıplar artarken Ukrayna Savunma Bakanlığın esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda yaralı olan Rus askerlerinin diyalogları da dikkat çekti.

“ÖLÜME GÖNDERDİLER”

Bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna Rus askerler, "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. 15 kişiydik yardım istedik. Daha sonra bağlantıyı kaybettik. Teknik ekipmanlarımız da yandı" şeklinde cevap verdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, tedavilerine devam edilen Rus askerlerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna'da 975 askeri tesis imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu.