Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta Ukrayna yoğun bir direniş gösterdi. Özgür Avrupa Radyosu(RFE)’den savaşta ölen Rus askerleri ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart tarihlerindeki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 13 bin asker öldürüldü.



Özgür Avrupa Radyosu ( RFE)’ye göre öldürülen Rus askerlerinin bedenleri Belarus’taki hastanelerde tutuluyor ve buradaki doktorlara gizlilik anlaşmaları imzalatıldığını iddia etti.

Bu hastanelerdeki doktorlar ve diğer sağlık personelleri ile gördüklerini anlatmama konusunda gizlilik anlaşması imzaladığını aksi durumda işlerini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacaklarını öne sürdü.

'CESET SAYISI İNANILMAZ DERECEDE FAZLAYDI'

RFE’ye konuşan bir görgü tanığı 'Ceset sayısı inanılmaz derecede fazlaydı. Mozyt istasyonundaki insanlar trene bindirilen cesetlerin sayısı karşısında şoke oldular.' dedi.

RFE'nin haberinden sonra askeri kamyonlar ile ölü Rus askerinin taşındığı bir video sosyal medyada yer aldı.

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair ise bir bilgi yok.

Rusya'nın ölüleri Belarus’taki hastanelerde tutmakla ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük göstermek için uyguladığı öne sürülüyor.

Ukraynalı yetkililerde daha önce benzer iddialarda bulunmuş anca bunları kanıtlayamamışlardı.

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