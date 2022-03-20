Türkiye Gazetesi

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 10 saldırısının başarılı bir şekilde püskürtüldüğü kaydedildi.

Son 24 saatte Rus ordusuna ait 13 zırhlı personel taşıyıcı, 8 tank, 7 zırhlı piyade savaş aracı ile 10 kamyonunun yok edildiği aktarılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda ayrıca 100’den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

BELARUS'UN GOMEL KENTİNE SEVK EDİLDİ

Rusya’nın Ukrayna saldırıları sırasında ölen ve yaralanan Rus askerlerinin Belarus’un Gomel kentine sevk edildiği öğrenildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sırasında birçok Rus askeri hayatını kaybederken birçoğu da yaralandı. Rusya tarafından ölü ve yaralı Rus askerlerinin sayısına dair net açıklama gelmezken, Ukrayna tarafı ise 13 binden fazla Rus askerinin öldüğünü ve birçoğunun da yaralandığını ileri sürdü. Belarus’un Gomel kentindeki hastanelere birçok Rus askerin cesedinin taşındığı yaralı askerlerin de bu kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı iddia edildi. Belarus’taki muhalif basında yer alan haberlerde, şuana kadar 2 bin 500’e yakın Rus askerinin cesetlerinin Gomel'e taşındığı aktarılırken, yaralı askerlerin de sürekli olarak kente taşındığı ve burada tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Belarus’tan gelen bu bilgilerin yanı sıra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait üzerinde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı "Z" harfinin bulunduğu askeri nakil araçlarının Gomel kent merkezine konvoylar halinde ilerlediği dikkat çekti. Bu araçların çok sayıda yaralı ve ölü Rus askeri taşıdığı iddia edilirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko’da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüyü paylaşarak araçlara ilişkin, "Gomel’de yaralı işgalcileri taşıyan araçlar" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: 14 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRDÜK

Ukrayna Savunma Bakanlığı şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıkladı: 14 binden fazla Rus askeri öldü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda Ukrayna ordusunun başarılarına ve saldırılarda şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğü belirterek Rus annelerine ve babalarına çağrı yaptı.

Rus askerleri bile isyan etti: Hastane olduğunu bilmiyorduk Rusya hava kuvvetlerinin 9 Mart’ta Mariupol şehrinde hastaneyi bombalaması Rus askerlerini de isyan ettirdi.