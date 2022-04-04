Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

5 GÜN SÜRE VERİLDİ

Alman medyası, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya'yı terk etmelerinin istendiğini yazdı.

Avrupa Rus diplomatları sınır dışı ediyor! Beş ülkede casusluk krizi Hollanda 17 Rus diplomatı gizlice istihbarat topladıkları gerekçesiyle sınır dışı edildiğini belirtti. Hollanda’nın ardından Belçika’da 21 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı. Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, 18 Mart’ta yaptıkları açıklamada, toplam 10 Rus diplomatın söz konusu ülkelerde istenmeyen kişi ilan edildiklerini bildirmişti.

Hollanda 17 Rus diplomatı sınır dışı etti! Hollanda, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı etti.