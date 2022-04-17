Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Asnieres şehrinde 14 Nisan'da çekilen görüntüler, Batı medeniyetinin gerçek yüzünü bir kere daha gözler önüne serdi. Fransız polisi, başörtülü iki kadını darbetti. Polisler, kadınlardan birini yumruklarken diğerini de yere yatırdı. Güvenlik güçlerini cep telefonuyla kayda alan bir kadın "Ona tokat attı, darbetti. Bırakın" diye defalarca bağırdı. Yoldan geçen bir bisikletlinin de kadınları kurtarmak için uğraştığı görüldü.

"VURURUM, YETKİM VAR"

Polisin, kadının "Her şeyi gördüm, kadına tokat attınız, videoya çektim" sözlerine karşılık "Evet ona vurdum, buna yetkim var" diye cevap vermesi dikkat çekti. Sosyal medyaya paylaşılan bu anlar, tepkilere yol açtı.

POLİS, KADINLARDAN ŞİKAYETÇİYMİŞ!

Konuyla ilgili açıklama yapan Paris Emniyet Müdürlüğü "14 Nisan'da Asnieres'te devriye atan polis, ihlalde bulunan bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtı. Acil duruma rağmen iki kadın yolun karşısına geçerek polisi kızdırdı ve kalabalığın ortasında durum kontrolden çıktı. Polis şikayette bulunacak" ifadelerini kullandı.

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