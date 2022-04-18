Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 2. ay neredeyse dolacakken Ukrayna, Rus ordusu tarafından vurulmaya devam ediyor. İki ülke arasında tansiyon düşmezken, yapılan müzakerelerde sonuç vermemişti.

Her iki ülkeninde savaşta kaybı fazla oldu. Ukrayna binlerce sivilin kaybetti ve milyonlarca insanı komşu ülkelere göç etti. Durum böyleyken Rusya-Ukrayna krizi dünyanın gündeminde 1. sıradaki yerini koruyor.

ZELENSKİY'NİN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Savaş konuşuluyor ancak sosyal medyada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ait yayılan bir video çok konuşuldu. Sıklıkla kameralar önünde açıklamalarda bulunan Zelensky ile ilgili paylaşılan ve daha sonra silinen bir görüntü ise soru işaretlerine neden oldu.

Videoda Zelenskiy'nin, "52'nci günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim? Güçlüyüz!, çalışıyoruz, seviyoruz, müteşekkiriz, gururluyuz ve biz kazanacağız." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

'KONUŞURKEN SARHOŞTU' İDDİALARI

Zelenskiy'nin videoda konuşurken odasındaki diğer nesneleri de gösterdiği görülüyor. Ancak konuşurken ortaya koyduğu hareketleri nedeniyle Zelesnky'nin "sarhoş olduğu, uyuşturucu kullanmış olabileceği" iddia edildi.

Zelenskiy Rusya'nın yeni planını açıkladı: Yeryüzünden silmek istiyorlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünkü konuşmasında Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlere dünyanın tepki göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığını söyleyen Zelenski, "Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yeryüzünden silmek istiyorlar." dedi.

Zelenskiy 'şu anda hazırlar' deyip, garantör olacak 4 ülkeyi açıkladı: Aralarında Türkiye de var Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin garantör olmaya hazır olduklarını açıkladı.

Zelenskiy’den Mariupol vurgusu ‘bu savaşın kalbi’ deyip açıkladı: Kaybedersek pozisyonumuz zayıflar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'un savaşın kalbi niteliğini taşındığını söyleyerek, kazanmaları halinde Rusya'ya karşı masada ellerinin kuvvetli olacağını belirtti.