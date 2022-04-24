Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 13 haftalık Florence Fox’un, daha 9 haftalıkken kalp kapakçıklarından birinde problem tespit edildi. Karışık mitral kapak hastalığı, tedavi edilmezse küçük çocuklarda ölüme yol açıyor. Evelina Londra Çocuk Hastanesi’ndeki doktorlar, kapakçık ameliyatı için bebeğin biraz büyümesini ve kuvvetlenmesini bekliyordu. Bebeğin durumunun hızla kötüleşmesi üzerine doktorlar acil müdahalede bulundu.

KALBİNE METAL ÇERÇEVE TAKILDI

Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde, cerrahlar genellikle kalbin sol tarafında bulunan kırılgan kapağı onarmaya çalışırlar. Bu mümkün olmadığında kapakçığı metal bir kapakla değiştirmek de mümkündür ancak bunlar bebekler için çok büyük gelebiliyor ve ameliyatlar genelde ölümle neticeleniyor. Bu durumu göz önüne alan cerrahlar, ineğin kalp kapakçığından alınan dokuları metal bir çerçeveye yerleştirdi ve hastaya nakletti. Pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Aaron Bell, prosedürün son iki yılda geliştirildiğini söyledi. Bell, şimdiye kadar operasyonu uyguladıkları en küçük hastalarının Florence olduğunu ifade etti. Bebeğin sağlığı ameliyat sonrasında iyiye gidiyor.

Kalp sağlığımız için ne kadar yürümeliyiz? Yayınlanan bir çalışma, günde en az 4 bin adım yürümenin kalp ve damar hastalığı riskini yüzde 95 oranında azalttığını ortaya koyarken, Prof. Dr. Gökçen Orhan, adım sayısından ziyade hareketli olmanın önemli olduğunu söylüyor.