Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın bugün yapılan son Kovid-19 testinin sonucunun pozitif geldiği kaydedildi.

Blinken'ın tam aşılı olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği belirtilen açıklamada, bakanın ABD Başkanı Joe Biden'la günlerdir baş başa görüşmediği, dolayısıyla Biden'ın yakın temaslı olmadığı ifade edildi.

Blinken'ın testlerinin negatife dönene kadar evinde karantinada olacağı ve çalışmalarını buradan sürdüreceği kaydedildi.

Blinken bugün erken saatlerde Dışişleri Konutu'nda İsveç Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelmişti. Blinken'ın yarın ise Biden yönetiminin Çin politikası hakkında bir konuşma yapması planlanmıştı, ancak konuşma ertelendi.

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