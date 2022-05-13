Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna işgali 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Bu savaş, can kayıplarının yanı sıra her ülkeye ekonomik olarak da büyük zarar verdi.

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko'nun yaptığı açıklamada “Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak” dedi. Bakan Marchenko "Savaş 3 veya 4 aydan uzun sürerse ülkede büyük vergi artışları gibi kararlar alınabilir” ifadelerini kullandı.

"ABD'DEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Ukrayna’nın ABD’den gelecek yardım paketini beklediğini belirten Marchenko "ABD’den mali yardım haberi aldık. Bu iyi ama paketin içeriği ne olacak ve ne zaman gelecek bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞIN KIRILMA NOKTASI AĞUSTOS AYI OLACAK"

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kyrylo Budanov da savaşının kırılma noktasının ağustos ayında olmasını ve çatışmaların çoğunun yıl sonuna kadar bitmesini beklediğini açıkladı.

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