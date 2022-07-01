Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, toprak kayması sonucu bölgedeki 150 evin toprak altında kaldığını bildirirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önümüzdeki günlerde bölgeye gideceğini bildiren Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "Toprak kayması sonucu yaklaşık 150 ev toprak altında kaldı. Olay sırasında yaşlı bir adamın kaçamayarak hayatını kaybettiğine dair iddialar var ancak henüz doğrulayamıyoruz" dedi.

Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Faciada 33 kişinin hayatını kaybettiği ve en az bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Ekvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı Ekvator’un başkenti Quito’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı bildirildi.