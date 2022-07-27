Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatı “teknik sebeplerden dolayı yarı yarıya düşürülecek” açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri acil durum planını uygulamaya başladı. AB, gaz talebinin azaltılması ve enerji kaynaklarını silah olarak kullanan Rusya’dan gelen gaz arzında muhtemel kesintilere hazırlıklı olmak için tasarruf kararı aldı. Üye ülkeler, kendi belirleyecekleri yöntemlerle 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında son 5 yıldaki ortalama tüketimlerine kıyasla gaz taleplerini yüzde 15 oranında azaltmayı kabul etti. Üye devletler tarafından alınacak tedbirler evleri, sağlık, savunma gibi kritik kuruluşları ve toplumun işleyişi için temel hizmet sağlayan kurumları etkilemeyecek. Muhtemel tedbirler arasında elektrik sektöründe tüketilen gazın azaltılması ve bilinçlendirme kampanyaları gibi önemli konular yer alacak. Anlaşma, yazılı bir prosedürle kabul edilecek ve önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak.

KREMLİN: BATI SUÇLU

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında kullanılan bazı türbinlerde sıkıntı yaşandığını belirterek “Bakıma giden bir türbin geri dönmedi, kurulumu yapılmadı ancak yolda. Umuyoruz kurulumu gecikmeden kısa sürede gerçekleşir. Ülkemize yönelik müeyyideler durumu daha karmaşık hâle getiriyor. Müeyyideler olmasaydı hattaki bütün bakımlar normal şekilde yapılırdı ve bu duruma gelinmezdi” dedi. Gazprom, Siemens’e ait bir türbinin Kanada’da yapılan bakımlarının ardından Rusya’ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatını 15 Haziran’da yüzde 60 düşürmüştü. Gazprom’dan önceki gün yapılan açıklamada da Kuzey Akım’daki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz’dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğalgaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.

Avrupa başkentlerinde doğalgaz fiyatları GAZ-BİR’in Avrupa ülkelerini kapsayan sektör raporuna göre Avrupa başkentlerinde en pahalı doğalgazı kullanan şehir Amsterdam oldu. Aynı raporda en ucuz doğalgazı kullanan başkent ise Ankara olarak kayıtlara geçti.